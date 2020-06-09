У российских спортсменов есть возможность тренироваться за границей, но нет такой необходимости. Многие страны еще не открыли спортивные базы — ехать просто некуда. Таким мнением поделился министр спорта России Олег Матыцин.

«Теоретически могут (проводить сборы — прим. ред.). Но практически ни я, ни старшие тренеры не видят в этом необходимости. Потому что в большинстве стран базы еще не начали работать. Многие сборные команды пока еще не приступили к тренировкам. Просто некуда ехать», — приводит РИА «Новости» слова Матыцина во время инспекции в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

С 25 мая начали работу две базы спортивного ведомства РФ — УТЦ «Новогорск» и «Озеро Круглое». Глава министерства спорта отметил, что аза в Новогорске работает в закрытом режиме, как это было в разгар пандемии коронавируса. Спортсмены и тренеры выполняют все предписания Роспотребнадзора.

В начале апреля стало известно, что медики выявили COVID-19 у тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и гимнаста Сергея Найдина. Они находились на базе «Новогорск». Всех контактировавших с ними тогда отправили на карантин. Некоторые тренеры решили покинуть базу и увести оттуда своих подопечных.