Ненавистный футбольный клуб Англии выбрали по числу обидных кричалок
Сотрудники портала English Football Statistician подсчитали количество оскорбительных кричалок о футбольных командах. Выяснилось, что про английский клуб «Лидс Юнайтед» их придумали больше всего. Об этом сообщила «Газета.ru».
Результаты исследования появились на официальной странице портала в Twitter.
Футбольные болельщики создали 117 обидных кричалок о «Лидс Юнайтед». На втором месте по «ненавистности» оказался «Ливерпуль» с 50 речевками. За ним следует «Тоттенхэм Хотспур», о котором сочинили 42 кричалки.