    27 мая 2020, 11:41

    Ненавистный футбольный клуб Англии выбрали по числу обидных кричалок

    Ольга Ситникова

    Сотрудники портала English Football Statistician подсчитали количество оскорбительных кричалок о футбольных командах. Выяснилось, что про английский клуб «Лидс Юнайтед» их придумали больше всего. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Результаты исследования появились на официальной странице портала в Twitter.

    Футбольные болельщики создали 117 обидных кричалок о «Лидс Юнайтед». На втором месте по «ненавистности» оказался «Ливерпуль» с 50 речевками. За ним следует «Тоттенхэм Хотспур», о котором сочинили 42 кричалки.