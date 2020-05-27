Ненавистный футбольный клуб Англии выбрали по числу обидных кричалок

Результаты исследования появились на официальной странице портала в Twitter.

Футбольные болельщики создали 117 обидных кричалок о «Лидс Юнайтед». На втором месте по «ненавистности» оказался «Ливерпуль» с 50 речевками. За ним следует «Тоттенхэм Хотспур», о котором сочинили 42 кричалки.