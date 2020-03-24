    24 марта 2020, 17:46

    «Ненастоящий, неискренний и лживый человек». Тренер НБА — о Трампе

    Дарья Морозова

    Тренер Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг Роланд рассказал, что ему не импонирует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По его словам, Трамп «ненастоящий, неискренний и лживый человек, который ничего не делает для народа».

    «Он элементарно неправильно пишет, что подтверждает, что он не самый образованный человек», — пояснил Роланд.

    Также он считает, что Трамп — «ведущий шоу» и «великий бизнесмен», а не политик.