По его словам, Трамп «ненастоящий, неискренний и лживый человек, который ничего не делает для народа».

«Он элементарно неправильно пишет, что подтверждает, что он не самый образованный человек», — пояснил Роланд.

Также он считает, что Трамп — «ведущий шоу» и «великий бизнесмен», а не политик.