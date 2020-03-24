«Ненастоящий, неискренний и лживый человек». Тренер НБА — о Трампе
Тренер Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг Роланд рассказал, что ему не импонирует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам, Трамп «ненастоящий, неискренний и лживый человек, который ничего не делает для народа».
«Он элементарно неправильно пишет, что подтверждает, что он не самый образованный человек», — пояснил Роланд.
Также он считает, что Трамп — «ведущий шоу» и «великий бизнесмен», а не политик.