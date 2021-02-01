Немца-тренера из «Спартака» обвинили в неуважении к России

резидент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов обвинил немецкого тренера «Спартака» Доменико Тедеско в неуважении к России. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По мнению Иванова, тренер ведет себя слишком эмоционально. Он проиллюстрировал свою мысль примером, когда после матча между «Спартаком» и ЦСКА Тедеско направился к тренеру противоположной команды Виктору Гончаренко.

«Он некрасиво ведет себя в чужой стране. Бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко», — добавил глава «Урала». Также он раскритиковал работу Тедеско, сказав, что его вполне можно было бы заменить на отечественного тренера.

Тедеско рассказал о желании покинуть пост в декабре 2020 года. Однако он связан контрактом, срок которого истекает лишь в мае 2021 года. Немецкий тренер стал выполнять свои обязанности в октябре 2019 года. В прошлом году клуб занял седьмое место в чемпионате. На данный момент команда находится на третьей строчке. От лидирующего «Зенита» его отделяет шесть очков.

В одном из последних матчей Тедеско направился к проигравшему тренеру, чтобы пожать ему руку и обнять его, но тот не пожелал с ним контактировать и оттолкнул его.