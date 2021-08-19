Немов призвал не травить судей художественной гимнастики

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал вести себя уважительно и не травить судей художественной гимнастики. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Я бы не хотел эту тему поднимать, потому что спорт — для того, чтобы дружить, а не для того, чтобы вести себя некорректно по отношению друг к другу», — уверен спортсмен.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила работу судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Они отметили, что все оценки были выставлены справедливо.