Немов объяснил, почему Аблязин получил серебро при одинаковых баллах с другим спортсменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов обсудил с RT сообщение о том, что россиянин Денис Аблязин стал вторым в упражнениях опорного прыжка на Олимпиаде в Токио.

Аблязин и южнокорейский спортсмен Чжэ-Хван Син набрали одинаковое количество баллов: 14,783. Однако золотую медаль получил азиатский атлет за счет сложности первого элемента. «У корейского гимнаста первый прыжок имел базовую сложность 6,0, а у Дениса — 5,6. Именно поэтому его признали победителем», — уточнил Немов. Он заметил, что россиянин по техническому исполнению выполнил свои прыжки выше, чище и качественнее, но у него были помарки на приземлении.