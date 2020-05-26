    26 мая 2020, 17:25

    «Немного поспешно». Смолов — о решении возобновить чемпионат России по футболу

    Артур Блянихов

    Бомбардир испанской «Сельты» Федор Смолов прокомментировал решение возобновить с 21 июня сезон Российской Премьер-лиги. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

    «Возобновление Российской премьер-лиги выглядит немного поспешным», — заметил футболист.

    Он обратил внимание на то, что Россия решила последовать примеру Италии, Испании и Германии, которые тоже решили возобновить розыгрыш национального чемпионата. По данным издания, Российский футбольный союз объявил о своем решении возобновить нынешний сезон в середине мая.