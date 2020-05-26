«Возобновление Российской премьер-лиги выглядит немного поспешным», — заметил футболист.

Он обратил внимание на то, что Россия решила последовать примеру Италии, Испании и Германии, которые тоже решили возобновить розыгрыш национального чемпионата. По данным издания, Российский футбольный союз объявил о своем решении возобновить нынешний сезон в середине мая.