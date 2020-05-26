«Немного поспешно». Смолов — о решении возобновить чемпионат России по футболу
Бомбардир испанской «Сельты» Федор Смолов прокомментировал решение возобновить с 21 июня сезон Российской Премьер-лиги. Спортсмена процитировала «Газета.ru».
«Возобновление Российской премьер-лиги выглядит немного поспешным», — заметил футболист.
Он обратил внимание на то, что Россия решила последовать примеру Италии, Испании и Германии, которые тоже решили возобновить розыгрыш национального чемпионата. По данным издания, Российский футбольный союз объявил о своем решении возобновить нынешний сезон в середине мая.