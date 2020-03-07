«Немного обезумел»: Нурмагомедов объяснил, зачем пнул пояс Фергюсона

Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции заявил, что «размажет» американца Тони Фергюсона. Затем российский боец пнул чемпионский пояс соперника. Оказывается, конфликт развязался из-за разговоров об уличных драках.

«Когда он начал говорить про уличные драки, я немного обезумел, да. Он никогда не дрался на улицах, почему он тогда про это говорит. Я же много раз участвовал в уличных драках», — объяснил Нурмагомедов в интервью ESPN MMA.

Он добавил, что в США запрещено применять силу на улицах, поэтому американец просто не мог этого делать.

«Я вырос в Дагестане. Я каждый день дрался на улицах», — добавил россиянин. Боец подчеркнул, что он не американец. В Дагестане дерутся постоянно и везде: в школах, спортзалах.

«Когда он говорит об уличных драках, я не понимаю этого. Он никогда не дрался на улице», — заключил спортсмен.

Нурмагомедов и Фергюсон встретились перед поединком, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Во время дуэли взглядов бойцы осыпали друг друга оскорблениями. Россиянин заявил, что уважает соперника как спортсмена, но как человека считает его «тупым и недалеким». Он пообещал «размазать» Тони, а затем пнул ногой его пояс.