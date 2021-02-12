Немков назвал преимущества графика Гран-при Bellator

Боец Вадим Немков прокомментировал формат Гран-при Bellator, при котором восемь самых лучших бойцов из его дивизиона выявляют сильнейшего. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он рассказал, что ему нравится такой график, потому что во время соревнований гораздо проще контролировать режимы питания и тренировок.

«Когда нет боев, то намного тяжелее следить за питанием и контролировать тренировочный процесс, чтобы оставаться в тонусе», — рассказал Немков.

Он добавил, что рад тому, что сможет оставаться в форме весь турнир.