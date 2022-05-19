Немецкий клуб «Айнтрахт» стал победителем футбольной Лиги Европы

Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» во второй раз в своей истории стал победителем Лиги Европы. В финале он в серии пенальти обыграл шотландский «Рейнджерс». Встреча прошла в ночь на 19 мая в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Основное время игры и два дополнительных периода завершилось со счетом 1:1. Победу клубу из Германии принесла серия пенальти, которая завершилась со счетом 5:4.

Победа «Айнтрахта» в Лиге Европы стала второй за годы существования клуба. Ранее он выигрывал трофей в сезоне-1979/80. Тогда приз назывался Кубок УЕФА. Более 40 лет назад «Айнтрахту» в финале противостояла «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Ранее сообщалось, что руководство турецкого клуба «Фенербахче» рассматривало вариант с подписанием бомбардира петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. По имеющимся данным, ему предложили контракт с трехкратным понижением зарплаты. Отмечается, что футболист отказался от этого предложения и дал задание своим агентам подобрать ему европейскую команду.