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    17 августа 2021, 02:59

    Немецкий футбольный клуб вышел из борьбы за Кубок Германии после победы в матче

    Александра Ломейко

    Розыгрыш Кубка Германии состоится без участия немецкого клуба «Вольфсбург». Его исключили и дисквалифицировали после победы в матче против «Пройссен Мюнстер».

    Причиной для исключения футбольной команды стали шесть замен, которые сделал тренерский штаб во время игры. Об этом сообщили в пресс-службе «Вольфсбурга».

    Встреча с «Пройссен Мюнстер» закончилась со счетом 3:1.

    Клуб намерен продолжить выступление на турнире. Для этого в «Вольфсбурге» занялись изучением способов «правовой» защиты.

    Кубок Германии сейчас принадлежит дортмундской «Боруссии». На прошлых соревнованиях в финале она обыграла «РБ Лейпциг» — 4:1. У «Вольфсбурга» награда была лишь единожды — в сезоне 2014/15.