Немецкий футбольный клуб вышел из борьбы за Кубок Германии после победы в матче

Розыгрыш Кубка Германии состоится без участия немецкого клуба «Вольфсбург». Его исключили и дисквалифицировали после победы в матче против «Пройссен Мюнстер».

Причиной для исключения футбольной команды стали шесть замен, которые сделал тренерский штаб во время игры. Об этом сообщили в пресс-службе «Вольфсбурга».

Встреча с «Пройссен Мюнстер» закончилась со счетом 3:1.

Клуб намерен продолжить выступление на турнире. Для этого в «Вольфсбурге» занялись изучением способов «правовой» защиты.

Кубок Германии сейчас принадлежит дортмундской «Боруссии». На прошлых соревнованиях в финале она обыграла «РБ Лейпциг» — 4:1. У «Вольфсбурга» награда была лишь единожды — в сезоне 2014/15.