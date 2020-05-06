Немецкая Бундеслига может не возобновиться 15 мая

По данным издания, руководство Германии призывает к тому, чтобы все футбольные клубы ушли на двухнедельный карантин с седьмого мая. Таким образом, рестарт чемпионата может произойти не раньше 22 мая.

В свою очередь испанские команды уже вернулись к тренировкам.

«В спортивной сфере предусматривается открытие тренировочных центров с усиленными мерами гигиены и защиты и, если возможно, сменами», — обратил внимание премьер-министр Испании Педро Санчес.