Немецкая Бундеслига может не возобновиться 15 мая
Возобновление сезона немецкой Бундеслиги может не состояться 15 мая. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, руководство Германии призывает к тому, чтобы все футбольные клубы ушли на двухнедельный карантин с седьмого мая. Таким образом, рестарт чемпионата может произойти не раньше 22 мая.
В свою очередь испанские команды уже вернулись к тренировкам.
«В спортивной сфере предусматривается открытие тренировочных центров с усиленными мерами гигиены и защиты и, если возможно, сменами», — обратил внимание премьер-министр Испании Педро Санчес.