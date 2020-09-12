Немец Александр Зверев стал первым финалистом US Open
Игра продолжалась 3 часа 23 минуты.
В финале Зверев встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и австрийским теннисистом Домиником Тимом.
Финал пройдет в воскресенье, 13 сентября, в Нью-Йорке. Действующий победитель чемпионата, испанец Рафаэль Надаль, отказался от участия из-за коронавируса. Впервые US Open проходит без зрителей.
Александру Звереву 23 года, он родился в Гамбурге, в семье эмигрантов из России. Его отец, Александр Зверев-старший, — советский теннисист, впоследствии тренер.
Зверев занимает седьмую строчку в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов (ATP), Медведев — пятую.
Для Даниила Медведева выход в финал US Open в 2019 году стал пока что лучшим достижением в карьере. Также он выиграл семь турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.