Немчинов поделился ожиданиями от предстоящих игр плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Немчинов прокомментировал будущие матчи плей-офф КХЛ (Континентальная хоккейная лига). Спортсмена процитировала «Газета.ru».

«Конечно, будет интересно посмотреть на этот хоккей, потому что будет сложно играть после такого длительного простоя без практики. Хотя были проведены товарищеские матчи, но их все равно не сравнить с официальными», — заметил собеседник издания.

По его мнению, неожиданности могут возникнуть уже в первом круге, а ко второму кругу хоккеисты восстановят игровые кондиции. Немчинов добавил, что у всех команд будут очень хорошие физические кондиции, поскольку они отдохнули и подготовились.

«Но в целом фавориты те же, что и всегда — ЦСКА, СКА, „Динамо“, „Магнитка“, Уфа, Казань. Те команды, которые будут бороться за Кубок Гагарина», — перечислил Немчинов.