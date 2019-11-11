«Сейчас такое время, когда женщины сказали мужикам: „Отодвиньтесь, дайте мне руль: я поехала за медалями“», — заметил Ягудин.

По его словам, спорт молодеет, и неудивительно, что такие юные спортсменки, как Юлия Липницкая, Алина Загитова и Евгения Медведева завоевывают медали. В свое время средний возраст мужчин-призеров в фигурном катании варьировался от 21 до 22 лет.

«Нельзя искусственно сдерживать прогресс. Если ты в 15-16 лет готов или готова показывать и бить рекорды — вперед! Они уже могут, им это по силам, потому что они воспитывались по-другому», — отметил Ягудин.