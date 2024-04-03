Эксклюзив 03 апреля 2024, 00:28 «Все будут знать, что ты из России». Карпенков высказался о бойкоте Олимпиады Баскетболист Карпенков: участие в Олимпиаде без флага сделает россиян серыми Телеканал «360»

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Решение о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом для россиян — это вопрос безопасности, однако нейтральный статус может не уберечь от бойкотирования российских спортсменов со стороны соперников. Такое мнение выразил серебряный призер Олимпийских игр баскетболист Илья Карпенков в интервью «360» в программе «Спорт с Марусей».

«Да, это естественно, цель каждого спортсмена, особенно, в индивидуальном виде спорта — выступить там и завоевать медаль. Тут вопрос безопасности. Даже если ты под нейтральным флагом выступаешь, все равно все будут знать, что ты из России — тебя также могут там бойкотировать», — заявил он.

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По его мнению, Олимпийские игры являются не только чем-то престижным, но и большим испытанием для спортсмена. Если не получится принять участие в международных соревнованиях, то можно развиваться и строить карьеру внутри страны, уверен баскетболист.

Карпенков отметил, что спорт должен быть вне политики. Выступление без флага и гимна сделает российских спортсменов серыми и менее яркими на фоне остальных участников состязаний.