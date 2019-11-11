Неймар выступил против расизма в поддержку Тайсона

Тайсон показал средний палец фанатскому сектору «Динамо» и выбил мяч в его сторону. Рефери приостановил игру из-за поведения футбольных фанатов.

Главному арбитру матча пришлось удалить Тайсона за неприличный жест. Последние минуты матча команда «Шахтера» играла в числе десяти игроков.

«Нет расизму», — подчеркнул Неймар в Instagram.