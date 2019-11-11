Неймар выступил против расизма в поддержку Тайсона
Бразильский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался в поддержку капитана донецкого «Шахтера» Тайсона. Его оскорбили в матче против «Динамо Киев» на чемпионате Украины в Харькове, сообщило ИА Nation News.
Тайсон показал средний палец фанатскому сектору «Динамо» и выбил мяч в его сторону. Рефери приостановил игру из-за поведения футбольных фанатов.
Главному арбитру матча пришлось удалить Тайсона за неприличный жест. Последние минуты матча команда «Шахтера» играла в числе десяти игроков.
«Нет расизму», — подчеркнул Неймар в Instagram.