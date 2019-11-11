  • Неймар выступил против расизма в поддержку Тайсона

    11 ноября 2019, 11:03

    Ольга Ситникова

    Бразильский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался в поддержку капитана донецкого «Шахтера» Тайсона. Его оскорбили в матче против «Динамо Киев» на чемпионате Украины в Харькове, сообщило ИА Nation News.

    Тайсон показал средний палец фанатскому сектору «Динамо» и выбил мяч в его сторону. Рефери приостановил игру из-за поведения футбольных фанатов.

    Главному арбитру матча пришлось удалить Тайсона за неприличный жест. Последние минуты матча команда «Шахтера» играла в числе десяти игроков.

    «Нет расизму», — подчеркнул Неймар в Instagram.