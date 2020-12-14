Неймар в слезах покинул поле в матче с «Лионом». Видео

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар преждевременно закончил свой матч. Футболист получил травму и покинул поле на носилках.

Матч 14-го тура чемпионата Франции с «Лионом» прошел сегодня ночью. На 96 минуте бразильский полузащитник «Лиона» Тиаго Мендес подкатился под Неймара и сбил его. За это футболиста удалили. А Неймара пришлось уносить на носилках. Он плакал и держался за ногу. Игрок парижского клуба не смог продолжить матч из-за повреждения голеностопа, сообщает Sports.ru.

Победу в матче одержал ФК «Лион» со счетом 0:1. Из-за поражения «Пари Сен-Жермен» опустился на третье место в чемпионате Франции.

В начале ноября руководство «Старой Синьоры» рассматривало вариант с обменом бомбардира Криштиану Роналду на форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Контракты обоих спортсменов истекают через два года. По предварительным данным, «Ювентус» не готов подписать с Роналду длительный контракт из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.