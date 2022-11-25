Спорт 25 ноября 2022, 02:41 Неймар травмировал лодыжку в первом матче Бразилии на ЧМ-2022 Неймар получил травму лодыжки в матче Бразилия — Сербия на чемпионате мира по футболу РИА «Новости»

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Нападающий сборной Бразилии Неймар растянул лодыжку в матче с командой Сербии первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил врач бразильской сборной Родриго Лесмар, написал портал Globo Esporte.

Бразильцы обыграли сербов со счетом 2:0. После травмы Неймара заменили на 79-й минуте матча.

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«У Неймара растяжение правой лодыжки. У него появился отек, мы сразу начали лечение на скамейке запасных. Теперь надо подождать 24-48 часов, чтобы получить более четкое представление», — сообщил Лесмар.

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Неймар перешел во французский ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году. Играя за сборную Бразилии, он стал обладателем Кубка конфедераций 2013 года и олимпийским чемпионом 2016 года. На счету нападающего 75 голов.

Бразильская сборная обыграла соперников из Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Победу бразильцам принес дубль форварда Ришарлисона.

Во втором туре группового этапа мирового первенства в Катаре команда Бразилии выйдет на поле с командой Швейцарии 28 ноября.