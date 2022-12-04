Спорт 04 декабря 2022, 18:17 Неймар сыграет в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре против Южной Кореи Тренер Бразилии Тите подтвердил, что Неймар сыграет в 1/8 финала ЧМ против Южной Кореи РИА «Новости»

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Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар сыграет против Южной Кореи в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, заявил главный тренер пентакампеонов Тите. Встреча состоится в понедельник, 5 декабря, напомнил «Чемпионат».

Наставник сборной Бразилии Тите посетил предматчевую пресс-конференцию с защитником Тьаго Силвой. Журналисты спросили у тренера, сыграет ли с Южной Кореей Неймар.

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«Да», — ответил специалист.

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Пока что футболист принял участие лишь в одном матче на мундиале. В первом туре Бразилия играла с Сербией — нападающий повредил лодыжку и не смог доиграть до конца. До последнего оставалось неясно, как скоро он вернется в строй. Болельщики опасались, что форвард ПСЖ больше не сыграет в Катаре.

В заключительном матче группового этапа сборная Бразилии уступила Камеруну, но все равно вышла в раунд плей-офф с первого места. Вторую путевку в 1/8 финала получили швейцарцы, а сербы и камерунцы завершили выступление на ЧМ в Катаре.

Вечером 3 декабря сборная Аргентины в 1/8 финала обыграла Австралию со счетом 2:1. Первый мяч в составе латиноамериканцев забил Лионель Месси. Он обошел по числу голов в составе национальной команды на чемпионатах мира легендарного Диего Марадону.