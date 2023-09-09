Спорт 09 сентября 2023, 12:23 Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии Футболист Неймар обошел Пеле и стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии РИА «Новости»

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Сборная Бразилии обыграла Боливию в матче первого тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. Встреча состоялась в городе Белен, сообщил ТАСС.

Голами в составе хозяев отличились Родриго, Рафинья и Неймар. У гостей отметился Виктор Абрего. Неймар на 17-й минуте не забил пенальти, но по итогам игры нападающий обошел Пеле в списке лучших бомбардиров бразильской сборной. Теперь на счету Неймара 79 голов за команду, он провел в ее составе 125 матчей. Пеле забил 77 мячей в 92 матчах, он играл за сборную с 1957 по 1971 год.

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Команда Бразилии продлила беспроигрышную серию в отборочных турнирах на чемпионаты мира до 35 матчей. Рекорд принадлежит сборной Испании — 66 игр подряд без поражений с 1993 по 2021 год.

Накануне сборная Испании по футболу обыграла команду Грузии в матче отборочного тура Евро-2024 со счетом 7:1. Поражение стало самым крупным в истории грузинской сборной.