Неймар останется в «Пари Сен-Жермен» на следующий сезон
Бомбардир французского ПСЖ Неймар признался, что остается во французском клубе на следующий сезон. Об этом сообщил «Чемпионат».
Неймар рассказал, что хочет вернуться в финал Лиги чемпионов и выиграть его.
«Я вдохновлен идеей сделать все, чтобы мое имя было занесено в учебники истории клуба», — цитирует футболиста сайт «Аргументы и факты».
По его словам, он надеется, что команда будет по-прежнему расти и выигрывать титулы, которые ей еще не удалось завоевать.