Неймар останется в «Пари Сен-Жермен» на следующий сезон

Неймар рассказал, что хочет вернуться в финал Лиги чемпионов и выиграть его.

«Я вдохновлен идеей сделать все, чтобы мое имя было занесено в учебники истории клуба», — цитирует футболиста сайт «Аргументы и факты».

По его словам, он надеется, что команда будет по-прежнему расти и выигрывать титулы, которые ей еще не удалось завоевать.