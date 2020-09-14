Неймар объяснил расистскими высказываниями драку с защитником «Марселя» на поле

Форвард ПСЖ Неймар подрался с защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом в конце матча второго тура чемпионата Франции из-за расистских высказываний. После драки на поле арбитр показал пять красных карточек.

Бразилец ударил испанца кулаком по голове, за что получил красную карточку. В драку ввязались еще несколько футболистов. Когда нападающий ПСЖ уходил с поля, он объяснил резервному арбитру, что хотел наказать Гонсалеса за расистские высказывания.

«Расизм, разве нет? Нет расизму, нет расизму. Я ударил его, потому что он расист», — приводит портал Get French Football News слова Неймара. По его словам, Гонсалес назвал игрока парижского клуба «черным».

На своей странице в Twitter Неймар заявил, что хочет пересмотреть запись системы VAR с Гонсалесом, который обозвал его «грязной обезьяной». В посте он не назвал имени своего обидчика, однако из контекста понятно, что Неймар имеет в виду именно этого игрока «Марселя».

Перед тем, как у бразильца лопнуло терпение, Гонсалез оскорбил нападающего ПСЖ из Аргентины Анхеля Ди Марию.

Красные карточки получили игроки клуба из Парижа Неймар, Леван Кюрзава и Леандро Паредес. Судья удалил с поля Жордану Амави и Дарио Бенедетто из «Марселя».