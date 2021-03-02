Недвижимость футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Нидерландах

Суд вынес решение об аресте недвижимости футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса в Утрехте. Арест связан с возмещением ущерба по судебному иску футболиста.

Под арест попал дом полузащитника стоимостью 2,1 миллиона евро и небольшая пристройка, которая оценивается в 600 тысяч евро. Арест недвижимости был произведен из-за уголовного дела в отношении Промеса, сообщил De Telegraaf.

Данный арест имущества был произведен для обеспечения возмещения ущерба по иску, о чем рассказал официальный представитель потерпевшего Йегуди Мошкович.

В декабре 2020 года, De Telegraaf написал, что Промес подозревается в причастности к нанесению ножевых ранений. Член семьи 28-летнего игрока футбольного клуба «Аякса» был серьезно ранен и получил, помимо этого, серьезные травмы колена. Промес после произошедшего был арестован, но позже его отпустили под залог. Голландские СМИ считают, что Промесу грозит до четырех лет лишения свободы.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой футболист выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. Потом он перешел в «Севилью», которая продала его в «Аякс». Из клуба в Амстердаме 29-летний игрок вернулся в российскую команду. Перед этим он подписал контракт на 3,5 года — до лета 2024-го.