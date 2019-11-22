Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что властям многих государств мира следует срочно создать эффективные программы для повышения физической активности подростков. Пока она является совершенно недостаточной.

Специалисты ВОЗ опубликовали в журнале Lancet Child & Adolescent Health результаты исследования, показавшего что более 80% детей в возрасте 11-17 лет ведут малоподвижный образ жизни, что негативно отражается на их здоровье.

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Эксперты учитывал досуг, спорт, работу по дому, езду на велосипеде, занятия физкультурой и некоторые другие факторы.

В опросе участвовали 1,6 миллионов школьников в возрасте 11-17 лет. Выяснилось, что показатели 80% респондентов находятся ниже рекомендованного уровня. Речь идет о 85% девочек и 78% мальчиков, чья умеренная или интенсивная нагрузка составляет менее одного часа в день.

Первое место среди 146 стран по интенсивности физических занятий среди школьников занимает Бангладеш. В этой стране 34% подростков выполняют рекомендации ВОЗ.

Россия занимает 89-е место, в ней только 15,5% учащихся получают достаточную физическую нагрузку. Причем среди девочек близки к выполнению норматива только 11,5%, среди мальчиков — 19,1%.

Последнее место в списке занимает Республика Корея, в которой только 6% школьников занимаются спортом не менее часа в день.