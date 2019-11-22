  • Недостаточно подвижный образ жизни ведут 80% подростков — ВОЗ

    22 ноября 2019, 03:01

    Анастасия Кукова

    Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что властям многих государств мира следует срочно создать эффективные программы для повышения физической активности подростков. Пока она является совершенно недостаточной.
    Недостаточно подвижный образ жизни ведут 80% подростков — ВОЗ

    Специалисты ВОЗ опубликовали в журнале Lancet Child & Adolescent Health результаты исследования, показавшего что более 80% детей в возрасте 11-17 лет ведут малоподвижный образ жизни, что негативно отражается на их здоровье.

    Британский ЗОЖ-стартап заявил о своей ликвидации

    Подробнее

    Эксперты учитывал досуг, спорт, работу по дому, езду на велосипеде, занятия физкультурой и некоторые другие факторы.

    В опросе участвовали 1,6 миллионов школьников в возрасте 11-17 лет. Выяснилось, что показатели 80% респондентов находятся ниже рекомендованного уровня. Речь идет о 85% девочек и 78% мальчиков, чья умеренная или интенсивная нагрузка составляет менее одного часа в день.

    Первое место среди 146 стран по интенсивности физических занятий среди школьников занимает Бангладеш. В этой стране 34% подростков выполняют рекомендации ВОЗ.

    Россия занимает 89-е место, в ней только 15,5% учащихся получают достаточную физическую нагрузку. Причем среди девочек близки к выполнению норматива только 11,5%, среди мальчиков — 19,1%.

    Последнее место в списке занимает Республика Корея, в которой только 6% школьников занимаются спортом не менее часа в день.