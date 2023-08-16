Спорт 16 августа 2023, 14:03 Недопуск российских спортсменов назвали ошибкой в отношениях с Россией Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала нонсенсом отстранение спортсменов России РИА «Новости»

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Спортивное и культурное сотрудничество между странами помогает восстанавливать и укреплять утраченные отношения. Поэтому недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям можно назвать нонсенсом. Об этом в интервью ТАСС заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Она подчеркнула, что, занимая пост главы внешнеполитического ведомства, неоднократно говорила: налаживание нормальных отношений с Россией необходимо начинать с технических моментов.

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«Это нонсенс. Это очень, очень неприятный аспект. <…> Пусть спортсмены, пусть художники, пусть студенты работают и занимаются своим искусством, своим творчеством, своим спортом, как это и должно быть», — заявила Кнайсль.

В начале марта Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новые рекомендации для международных спортивных федераций по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. В тексте говорилось, что их участие предусматривает только нейтральный статус, отсутствие заявлений о поддержке специальной военной операции, а также отсутствие связей с вооруженными силами и органами национальной безопасности.

Выставленные МОК критерии раскритиковал президент Олимпийского комитета России Владислав Поздняков. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о нарушении принципов спортивного движения, которые запрещают дискриминацию по национальному признаку. По словам Позднякова, под требования МОК не подпадают большинство ведущих спортсменов России, что ставит под вопрос состязательность соревнований.