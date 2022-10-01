Недопуску российских хоккеистов на матчи НХЛ в Праге нашли объяснение | 360°

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Недопуску российских хоккеистов на матчи НХЛ в Праге нашли объяснение

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01 октября 2022, 21:39

Недопуску российских хоккеистов на матчи НХЛ в Праге нашли объяснение

Гадамчик: недопуск россиян на матчи НХЛ в Праге нарушит психологию игроков

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Недопуск российских спортсменов до участия в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге скажется на их психологическом здоровье в будущем. Такого мнения придерживается президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик.

«Контракт подписали до начала военных действий, когда Международная федерация хоккея еще не исключила Россию, мы не можем из него выйти. Если бы мы просто отменили матчи, я бы это понял, но недопуск отдельных игроков просто нарушит психологию этих ребят», — привело слова Гадамчика sport.cz.

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Зам министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для россиян на вынесенные матчи между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

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Сезон НХЛ берет старт встречами в рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября.

Ранее глава МОК Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они дистанцируются от спецоперации. Его заявление противоречит принципам олимпийского движения, заметил министр спорта Олег Матыцин. Он подчеркнул, что пока со стороны МОК не появилось никакого конструктивного решения.

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