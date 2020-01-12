«Недоброжелателям будет сложно поверить»: хореограф группы Тутберидзе рассказал о характере тренера

«За сильным характером скрывается очень ранимая и чуткая женщина. Некоторым ее недоброжелателям будет сложно в это поверить, но Этери — живой человек с настоящей душой», — заявил Железняков.

Он добавил, что Тутберидзе сдерживает себя ради учениц — они видят ее уверенность и чувствуют себя защищенными. Если тренер нервничает, это мгновенно передается спортсменам. По мнению Железнякова, сильные люди очень ранимые, однако внутри у них кипит буря эмоций. Хореограф работает с Тутберидзе уже 12 лет.

28 декабря воспитанница Тутберидзе Анна Щербакова одержала победу на чемпионате России в Красноярске и стала двукратной чемпионкой страны. Спортсменке всего 15 лет. По сумме двух программ она набрала 261,87 балла и заняла первое место второй год подряд. В этом году подопечные Тутберидзе заняли весь пьедестал почета по результатам выступления на чемпионате. Серебряная медаль досталась Алене Косторной, а бронзовая — Александре Трусовой.