Спорт 28 ноября 2023, 18:22 Неделя хоккея стартовала в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

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В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ стартовала Неделя хоккея. С 28 ноября до 3 декабря включительно гости павильона смогут сфотографироваться с главным хоккейным трофеем страны — Кубком Гагарина. Его трехкратным обладателем является столичный ЦСКА, самый титулованный ХК в мире.

пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

Уже 12 лет владелец команды — компания «Роснефть». За это время ЦСКА вернул статус сильнейшего в чемпионате страны, а в составе сборной России армейцы завоевали золото Олимпийских игр в 2018 году.

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«Хотелось бы поблагодарить „Роснефть“ и [главного исполнительного директора компании] Игоря Сечина за то, что есть уникальная возможность принять участие в таком большом событии. В нашем клубе построена целая хоккейная вертикаль для воспитания спортсменов, спортсменов с большой буквы уже с самых юных лет», — рассказал спортивный директор хоккейного ЦСКА Денис Денисов.

пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

В моем детстве были великие, я считаю, люди — это великолепная пятерка и вратарь: Ларионов, Фетисов, Касатонов, Макаров, Крутов, Третьяк. Это те люди, на которых я хотел равняться! Алексей Немов четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

В честь Недели хоккея павильон «Роснефти» оформили в красно-синих цветах. Помимо Кубка Гагарина гости смогут увидеть оригинальную форму легенд ЦСКА из музея.

пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

Кроме того, всю неделю в павильоне будут проходить встречи с игроками, тренерами, звездными болельщиками клуба. В программу также войдут образовательные лекции об истории отечественного хоккея, тематическая викторина, фото- и автограф-сессии, мини-турниры по настольному хоккею и аэрохоккею и гонки на тренажерах-симуляторах, с помощью которых профессиональные спортсмены готовятся к соревнованиям.

пресс-служба ПАО НК «Роснефть»