Неадекватной посчитали зарплату Черчесова в 2,5 миллиона евро

Зарплату главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова посчитали неадекватной. Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что в других странах платят меньше, но они добавились большего успеха на Евро-2020.

«Если тренер сборной Бельгии получает 1,5 миллиона евро и выносит нас с одной ноги, странно платить нашему на миллион больше», — сказал он Sport24.

Так Червиченко прокомментировал вариант с назначением бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в сборную России. Он считает, что это не самый лучший выбор, но при этом он был бы «за» его назначение.

«Но в „Спартак“ при нем попадали очень сомнительные личности, поэтому в искренность Тедеско я не верю», — отметил Червиченко.

Он добавил, что за сборную России может взяться главный тренер футбольного клуба «Химки» Игорь Черевченко, который, по его мнению, «самый лучший тренер из молодой гвардии».