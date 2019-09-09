«Не волнуйся, у тебя получится»: Марадона рассказал, как научил Месси бить штрафные

«Я иду так, словно мне снова 15». Марадона после операции впервые встал на ноги Подробнее

Марадона заявил, что никто не сможет его переубедить, что он тренировал лучшего игрока. Он назвал Месси феноменом. Однако у его подопечного была проблема со штрафными ударами. По окончании каждой тренировки Месси оставляли и давали практиковать стандарты. После этого он начал попадать в штангу. Однако специально футболиста этому никто не учил.

«Он спросил меня, как забивал я. И я сказал: «Нужно просто бить в центр мяча. Мне не дадут Оскара за то, что я тебя этому научил». Тогда он сказал: «Но я бью по центру, а мяч летит в разные стороны». Я ответил: «Не волнуйся, у тебя получится». Теперь он вообще не промахивается»», — вспомнил Марадона.

Чемпион мира по футболу напомнил, что именно под его руководством Месси выступил в своей лучшей форме на чемпионате мира — 2010.