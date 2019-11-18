Черчесов объяснил проигрыш сборной России в матче с командой Бельгии Подробнее

Рахимов указал на разницу в классе и исполнительском мастерстве, которую продемонстрировали бельгийцы. Однако, по мнению специалиста, говорить о том, что отечественная сборная на порядок слабее топовых команд, нельзя.

«Надо понимать: хорошо, что это произошло сейчас, когда задача по выходу на чемпионат Европы уже решена. Причем команда сделала это достаточно уверенно», — напомнил Рахимов.

По его словам, изначально все понимали, что сборная Бельгии — явные фавориты в группе. Несмотря на это, подопечные Станислава Черчесова показали неплохую игру в первом матче, а в субботней встрече им «не хватило азарта», который появился лишь во втором тайме, когда соперник сбавил скорости.

«Именно поэтому данная встреча хороша тем, что у тренерского штаба есть возможность проанализировать ошибки и исправить их. Не вижу ничего страшного в этом результате», — отметил тренер.