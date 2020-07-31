По словам футболиста, он пока не может никак комментировать информацию о своем переходе в стан «красно-белых».

«Скоро игры, поэтому скоро все узнаете. Не верьте тому, что пишут», — цитирует форварда «Свободная пресса».

Ранее заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили назвал возможную сумму контракта Кокорина со спартаковцами.

«В „Локомотиве“ ему предложили три миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним. Но если он перейдет в „Спартак“ — значит, ему предложили больше», — предположил он.