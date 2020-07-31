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    31 июля 2020, 13:55

    «Не верьте тому, что пишут». Кокорин — о подписании контракта со «Спартаком»

    Артур Блянихов

    Бомбардир Александр Кокорин призвал не верить сообщением о подписании контракта со столичным «Спартаком», передает ТАСС.

    По словам футболиста, он пока не может никак комментировать информацию о своем переходе в стан «красно-белых».

    «Скоро игры, поэтому скоро все узнаете. Не верьте тому, что пишут», — цитирует форварда «Свободная пресса».

    Ранее заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили назвал возможную сумму контракта Кокорина со спартаковцами.

    «В „Локомотиве“ ему предложили три миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним. Но если он перейдет в „Спартак“ — значит, ему предложили больше», — предположил он.

    Новости SMI.FM