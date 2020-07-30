Не спорт, а цирк. Костя Цзю пошутил о бое Майка Тайсона и Роя Джонса

Профессиональный российский боксер Костя Цзю рассказал «360», что в бою Майка Тайсона и Роя Джонса нет такого спорта, который должен быть на ринге. Кроме этого, боксер будет смотреть на бой, как на цирковое представление.

«Насчет Майка Тайсона и Роя — я, конечно, смотреть буду, но в формате цирка. Потому что это несерьезно», — прокомментировал бой боксер. Спортсмен также вспомнил, что в Австралии, где он жил и тренировался, было возрастное ограничение для бойцов.

«В свое время, проживая в Австралии, [мы работали по] таким правилам — что люди, которые достигли 32 лет, не могли выступать в штате New South Wales (Новый Южный Уэльс). Вот это я считаю более правильным, потому что на каждый вид спорта существует определенный возраст», — отметил Цзю. Также, по мнению спортсмена, бой между Тайсоном и Джонсоном не похож на то, что должно происходить на боксерском ринге.

«Майку — 55. Рою — 51. Но я не вижу здесь спорта такого, какой должен быть», — закончил Цзю.

Ранее боец уже высказывался о бое. По его словам, единственный стимул для Тайсона и Джонса — заработать денег. Американские СМИ раскрыли дату боя между боксерами. Предположительно, они выйдут на ринг 12 сентября.