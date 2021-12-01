Нападающий «Милана» Ибрагимович рассказал, почему не смог перейти в «Наполи»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объяснил, почему не смог перейти в «Наполи» в 2019 году. По словам футболиста, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис уволил наставника Карло Анчелотти, после чего форвард решил перейти в «Милан». Об этом стало известно из интервью футболиста изданию Corriere della Sera.

«Посмотрев документальный фильм о Марадоне, я решил перейти в „Наполи“, чтобы сделать как Диего — завоевать скудетто. Я устал от Америки, подумал, что хватит. С „Наполи“ была достигнута договоренность, но затем Де Лаурентис выгнал Анчелотти», — процитировало РИА ФАН слова шведа.

Он отметил, что его агент посоветовал ему вернуться в «Милан».

Златан Ибрагимович перешел в «Милан» из американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» зимой 2020 года.