«Не самый плохой результат». Полузащитник ЦСКА — о ничьей с «Вольфсбергом»
Хавбек столичных армейцев Константин Кучаев обсудил с «Матч ТВ» игру клуба с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Наверное, ничья не самый плохой результат, тем более в таких условиях», — цитирует футболиста «Газета.ru».
По его словам, на таком тяжелом поле было непросто выходить из-под прессинга австрийцев короткими передачами, поэтому москвичи были ориентированы на длинные.
«Вчера провели здесь тренировку, поэтому были готовы к такому полю», — добавил полузащитник.