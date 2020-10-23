«Наверное, ничья не самый плохой результат, тем более в таких условиях», — цитирует футболиста «Газета.ru».

По его словам, на таком тяжелом поле было непросто выходить из-под прессинга австрийцев короткими передачами, поэтому москвичи были ориентированы на длинные.

«Вчера провели здесь тренировку, поэтому были готовы к такому полю», — добавил полузащитник.