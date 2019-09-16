«Не прибавляет, а деградирует»: Евгений Ловчев оценил игру «Спартака»

Евгений Ловчев отметил, что игроков в «Спартак» нашли, однако тренера не смогли их расставить. Поэтому, по его мнению, в недавнем матче с ФК «Урал» команда красно-белых проиграла со счетом 1:2.

«„Спартак“ не прибавляет, а деградирует. Великий Константин Иванович Бесков говорил: главное найти игроков и расставить их. Вроде бы кого-то нашли, а расставить не получается. „Спартак“ владел мячом 62 процента времени, а забивал соперник», — сказал Ловчев.

Он отметил, что в «Спартаке» не видно команды и не видно игры. Однако при этом в клубе собраны хорошие футболисты. Поэтому Ловчев считает, что команде необходим новый тренер.

«На мой взгляд, Валерий Карпин — лучшая кандидатура для „Спартака“ в нынешних условиях. Он уже набрался опыта, очень неплохо проявил себя в „Ростове“. Он все знает про „Спартак“. У Карпина есть харизма и футболисты его будут уважать и где-то побаиваться», — заключил Евгений Ловчев.