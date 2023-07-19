Спорт 19 июля 2023, 00:21 «Не подумала». Норвежскую теннисистку вынудили извиниться за игру с россиянкой на Уимблдоне Норвежская теннисистка Эйкери извинилась за выступление в паре с россиянкой на Уимблдоне РИА «Новости»

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Малоизвестная норвежская теннисистка Ульрикка Эйкери, занимающая 666-е место в одиночном рейтинге WTA и 50-е в парном, извинилась за игру с россиянкой Александрой Пановой на Уимблдоне. Ее слова сожаления привел телеканал SVT.

«Я прошу прощения. Мне надо было подумать об этом раньше, но, к сожалению, я не подумала. Теперь очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире», — сказала 30-летняя спортсменка.

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Поводом для извинений стал шквал критики, обрушившийся на норвежку на родине. В паре с россиянкой Эйкери дошла до второго раунда проходившего в Лондоне турнира, а еще раньше она провела с Пановой несколько игр. В итоге теннисистке пришлось публично просить прощения за то, что она выбрала в партнерши россиянку.

Российские и белорусские спортсмены сейчас выступают на турнирах АТР и WTA в нейтральном статусе. Обе организации призвали не смешивать спорт и политику. Ранее сообщалось, что WTA поддержала желание украинских спортсменок не пожимать руку российским.