Спорт 31 августа 2023, 18:00 «Не поддашься — будешь получать». Овечкин назвал себя подкаблучником Хоккеист Александр Овечкин признался, что слушается свою жену Соцсети

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что выполняет указания своей жены Анастасии. Хоккеист рассказал об отношениях с супругой на шоу фигуристки Татьяны Навки «Команда» для онлайн-кинотеатра Kion.

Ведущая спросила у спортсмена, поддается ли он в семье матриархату Анастасии. Овечкин ответил утвердительно.

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«Если не будешь поддаваться, то будешь, как говорится, получать», — отметил игрок НХЛ.

Хоккеист назвал себя подкаблучником и пояснил, что слушается жену, поскольку она хочет для него самого хорошего. Иногда нападающий не следует советам супруги, и, по его словам, потом это обычно выходит ему боком.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» привел в пример ситуацию перед поездкой к Навке на интервью. Овечкин оделся, выехал из дома и позвонил по видеосвязи жене, которая сейчас находится в круизе. Анастасия заметила на поло мужа небольшую дырочку, поэтому хоккеисту пришлось ехать домой переодеваться.

Игрок НХЛ начал встречаться с будущей супругой в 2015 году. Через два года пара сыграла свадьбу. Овечкин и его жена воспитывают двоих сыновей.

В девичестве жена спортсмена носила фамилию Шубская. Супруга хоккеиста — дочь покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой.