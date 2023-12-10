Спорт 10 декабря 2023, 02:55 «Не по-пацански». Ягудин — о решении МОК по допуску россиян на ОИ-2024 Фигурист Ягудин назвал издевательством решение МОК по допуску россиян на ОИ-2024 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин резко высказался о запоздалом решении Международного комитета (МОК) допустить российских спортсменов до летней Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе. Он назвал его издевательством. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Фигурист напомнил, что квалификация на Олимпиаду во многих видах спорта уже закончилась. Он предположил, что МОК специально затянул с его принятием, чтобы россияне не успели пройти отборы.

Реклама

«Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры, а наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. В общем, я тут не удивлен. И ждал, что будет так. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — заявил Ягудин.

Ранее российский пловец, двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников заявил, что не станет выступать на предстоящих летних Играх в 2024 году в Париже. Он положительно оценил решение МОК о допуске россиян на Олимпийские игры в нейтральном статусе, но при этом напомнил, что пловцам сначала необходимо получить нейтральный статус от Международной федерации водных видов спорта.