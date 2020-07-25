«Не ожидал, что так быстро»: Одинаев прокомментировал бой Исмаилова и Емельяненко

Боец ММА Мабат Одинаев прокомментировал бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко. Он удивлен, что он закончился так быстро.

Ранее в беседе с «360» он давал прогноз, что победит Магомед Исмаилов после третьего или четвертого раунда. По его словам, у него есть преимущество — «борьба, стойка тоже, ударная техника». Он также с высокой вероятностью предположил, что Емельяненко нокаутируют.

Однако он удивлен тем, что бой закончился так быстро, а Емельяненко так быстр начал сдавать позиции.

«В первом раунде он там два-три удара мощные получил по корпусу — это уже все», — отметил Одинаев в разговоре с «360».

Он также не смог сказать, чего не хватило в поединке Емельяненко. Он предположил, что «хватило всего, но, может, просто не его день был», так как Емельяненко «хороший боец» и «не подарок».

Сегодня прошел бой между Исмаиловым и Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя, а потом нокаутировал соотечественника в третьем раунде.