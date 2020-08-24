«Это очень серьезная тема для разговоров. <…> Не отпускать — неправильно, а отпускать — тоже», — цитирует функционера «Газета.ru».

По его словам, в команде растет очень много хороших футболистов, которые могли бы заменить Миранчука. Вопрос заключается в том, сколько времени им понадобится, чтобы дорасти до его уровня.