«Не обойтись без матча-реванша»: Кадыров призвал Емельяненко и Исмаилова снова выйти на ринг

Руководитель региона напомнил, что изначально спортсмены пытались победить друг друга через социальные сети в словесных баталиях.

«Отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами. В дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге», — написал Рамзан Кадыров.

При этом он отметил, что в Instagram спортсмены были убедительнее и выглядели более устрашающе, чем на ринге. Кроме того, за время, проведенное в самоизоляции, они растеряли спортивную форму.

«Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой Instagram-батл на радость болельщикам и более усиленные тренировки», — обратился к спортсменам глава Чеченской Республики и подчеркнул, что их новой встречи ждут зрители.

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова прошел в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat.

Боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в беседе с «360» перечислил ряд ошибок, которые допустил Емельяненко. По его словам, Исмаилов лучше подготовился с тактической точки зрения, а его соперник не использовал вес как свое главное преимущество.

Сегодня стало известно, что врачи после боя диагностировали у Александра Емельяненко перелом носа.