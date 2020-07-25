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    25 июля 2020, 12:32

    «Не обойтись без матча-реванша»: Кадыров призвал Емельяненко и Исмаилова снова выйти на ринг

    Анатолий Минкин

    Бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на ринге в минувшую пятницу. Бой закончился в третьем раунде техническим нокаутом Емельяненко. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал победу Исмаилова заслуженной, но призвал соперников выйти на ринг еще раз. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
    «Не обойтись без матча-реванша»: Кадыров призвал Емельяненко и Исмаилова снова выйти на ринг

    Руководитель региона напомнил, что изначально спортсмены пытались победить друг друга через социальные сети в словесных баталиях.

    «Отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами. В дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге», — написал Рамзан Кадыров.

    При этом он отметил, что в Instagram спортсмены были убедительнее и выглядели более устрашающе, чем на ринге. Кроме того, за время, проведенное в самоизоляции, они растеряли спортивную форму.

    «Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой Instagram-батл на радость болельщикам и более усиленные тренировки», — обратился к спортсменам глава Чеченской Республики и подчеркнул, что их новой встречи ждут зрители.

    Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова прошел в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat.

    Боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в беседе с «360» перечислил ряд ошибок, которые допустил Емельяненко. По его словам, Исмаилов лучше подготовился с тактической точки зрения, а его соперник не использовал вес как свое главное преимущество.

    Сегодня стало известно, что врачи после боя диагностировали у Александра Емельяненко перелом носа.

    Новости SMI.FM