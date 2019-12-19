«Не наиграли мы на евровесну». Михаил Кержаков — о выступлении «Зенита» в Лиге Чемпионов
Вратарь питерского «Зенита» Михаил Кержаков обсудил с «Матч ТВ» игру клуба в Лиге Чемпионов.
Голкипер признался, что игра в Лиге Чемпионов вызвала у него суперэмоции. Однако впечатление было смазано, так как «сине-бело-голубые» попали в «самый худший расклад».
В частности, в матче против «Бенфики» ошибки обороны привели к обидным голам. Кержаков заметил, что в таких играх случайностей не бывает, все в руках самих футболистов. По его словам, сетовать на кого бы то ни было не имеет смысла.
«Значит, не наиграли мы на евровесну, раз такое произошло», — констатировал спортсмен.