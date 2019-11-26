Вяльбе попросила не нагнетать обстановку, учитывая, что «пока лишь низший орган совета WADA дал свою рекомендацию».

Она посоветовала спокойно дождаться 9 декабря, когда будет принято окончательное решение. Потому что шумиха вокруг еще не принятого решения WADA может помешать тренироваться нашим лыжникам.

«Не надо делать поспешных выводов из заявления WADA и запугивать российских лыжников отстранением от международных соревнований раньше времени», — сказала Вяльбе.

Реакцию вызвало решение WADA принятое комитетом соответствия в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно нему, российским спортсменам могут не только запретить участвовать в международных турнирах, но и выступать на территории России.