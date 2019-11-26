«Не нагнетайте обстановку». Вяльбе — о возможном отстранении российских лыжников
Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России призвала дать спокойно тренироваться российским спортсменам, сообщил сайт телеканала «Царьград».
Вяльбе попросила не нагнетать обстановку, учитывая, что «пока лишь низший орган совета WADA дал свою рекомендацию».
Она посоветовала спокойно дождаться 9 декабря, когда будет принято окончательное решение. Потому что шумиха вокруг еще не принятого решения WADA может помешать тренироваться нашим лыжникам.
«Не надо делать поспешных выводов из заявления WADA и запугивать российских лыжников отстранением от международных соревнований раньше времени», — сказала Вяльбе.
Реакцию вызвало решение WADA принятое комитетом соответствия в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно нему, российским спортсменам могут не только запретить участвовать в международных турнирах, но и выступать на территории России.