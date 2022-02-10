Глава думского Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о проблемах с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Депутат напомнил, что антидопинговое законодательство действует на всех спортсменов вне зависимости от возраста. Он заметил, что 15-летняя Валиева является фигуристкой высокого уровня, поэтому практически невероятно, чтобы она принимала запрещенные препараты.

«Не надо кошмарить ситуацию. Нужно аккуратно дождаться разрешения этой проблемы», — обозначил парламентарий.