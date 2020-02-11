Боец из Дагестана Пайзутдин Алиев, который сломал себе шею прямо на татами, пришел в себя после операции. По словам тренера спортсмена, его состояние улучшается, видна положительная динамика.

«Он парализован, но разрыва спинного мозга нет. У него закрытая позвоночно-спинномозговая травма. Осложненный двусторонний сцепившейся вывих C5 позвоночника, линейный перелом дужки C2 позвоночника. Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают», — сказал «360» тренер Каир Закиев.

Он сообщил, что соревнования проходили в Санкт-Петербурге и организаторы им помогли устроить Алиева в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Сейчас спортсмена прооперировали.

«Положительная динамика есть. Он в сознании, он общается. Правда, говорить он не может, он под аппаратом, но он общается. Все осознает. Мать здесь. Мать мы настроили, чтобы она не плакала», — добавил Закиев.

Он рассказал, что Алиев получил травму во время коммерческого турнира по грэпплингу. Соревнования были официальными, хотя их и не организовывала федерация.

По словам Закиева, Алиев является уроженцем Дагестана, но переехал в Санкт-Петербург около года назад. Раньше он занимался классической борьбой, последние полгода тренировался в грэпплинге. Эти соревнования были для Алиева вторыми, первые он выиграл.

«Ему 25 лет. Молодой парень, который занимается спортом, работает. Он очень позитивный, работяга, активный парень, быстро развивался, быстро обучался», — отметил Закиев.

Тренер, кроме того, прокомментировал путаницу с именами. В соревнованиях участвовал и травму получил Пайзутдин Алиев, но по карточке выступал его друг Гаджимурад Магомедов. Поэтому СМИ и напутали.

Екатерина, которая пришла просто посмотреть на соревнования, рассказала «360», что турнир организовывал спортивный клуб «Вольник». По ее мнению, то, что произошло, — несчастный случай, Алиев сам ошибся.

«Это случилось на первой минуте его схватки. Схватку вел он. Он выполнял свой прием, соперник его оттолкнул. И он по своей ошибке упал на голову. Конечно, очень жалко этого молодого человека», — рассказала Екатерина.

Она также сообщила, что на соревнованиях был спортивный доктор. Он оказал первую помощь, зафиксировал шею бойцу, а уже минут через семь приехали врачи скорой помощи.