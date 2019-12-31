«Не могу назвать это цирком, потому что боюсь оскорбить цирк». Исмаилов высмеял бой Емельяненко с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов поспорил с тяжеловесом Федором Емельяненко. Тот назвал антиспортом противостояние своего брата Александра и пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Исмаилов дал интервью Оксане Кравцевой. Оно опубликовано на YouTube-канале журналистки. Спортсмен вспомнил выступления Емельяненко в Pride.

«Федор стал легендой, выступая в Pride. А там и байкеры, и кто угодно дрался. Просто большой здоровый боец мог подраться с маленьким. Такая была специфика у организации. Емельяненко дрался там со здоровыми кикбоксерами. И что? Кокляев — качок», — отметил Исмаилов.

Исмаилов отказался считать бой Кокляева и Емельяненко антиспортом. Спортсмен считает, что подобные схватки пропагандируют спорт. Емельяненко-старший перед выступлением на турнире Bellator в Японии 29 декабря высказал свое мнение относительно боя его брата с тяжелоатлетом.

«Я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк», — заявил тяжеловес.

Свой поединок против американского спортсмена Квинтона Джексона Емельяненко выиграл. Он победил 120-килограммового соперника в первом раунде.

Кокляев и Александр Емельяненко сразились в конце ноября. Противостояние завершилось в первом раунде. Боец MMA нокаутировал пауэрлифтера и после этого извинился перед публикой за такой быстрый поединок.

В следующий раз Емельяненко-младший встретится на ринге с Исмаиловым. Они будут сражаться на турнире ACA весной 2020 года.