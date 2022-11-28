Спорт 28 ноября 2022, 12:49 «Не лучшее проявление футбола». Зотов осудил драку между игроками «Зенита» и «Спартака»

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Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов в разговоре с «Известиями» прокомментировал драку между игроками «Зенита» и «Спартака», которая произошла после матча группового этапа Кубка России по футболу.

По его словам, случившийся инцидент — не лучшее проявление футбола.

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«С другой стороны, это показывает, с какой страстью и с какими эмоциями ребята боролись за победу. Противостояние „Зенита“ и „Спартака“ давно уже стало таким принципиальным», — добавил он.

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Помимо шести объявленных судьей красных карточек игрокам могут последовать и другие санкции со стороны вышестоящих спортивных инстанций, отметил Зотов.