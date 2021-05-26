Экс-наставник «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал сообщения о том, что в его услугах были заинтересованы московские спартаковцы. Специалиста процитировала «Газета.ru».

«При всем уважении к местным клубам, которые хотели бы сделать мне предложение, они не входят в категорию команд, о которых я говорил. Это не крупные европейские клубы», — заметил Гарсия.

Отмечается, что пост наставника «Спартака» занял португальский тренер Руй Витория, работавший с «Бенфикой», «Виторией», «Белененсешем» и «Ан-Насром». Он признался, что для него большая честь представлять такой великий клуб, как «красно-белые, в особенности в год его столетнего юбилея.